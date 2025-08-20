宏達電 兩檔有戲

經濟日報／ 記者魏興中整理

宏達電（2498）近來因發布智慧眼鏡「VIVE Eagle AI GLASSES」，激勵市場買盤大舉蜂擁，拉動股價接連井噴，昨（19）日亮燈強鎖漲停，漲停價56.7元攀反彈來波段高峰。

事實上，AI眼鏡市場成長速度驚人。據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年達9,000萬副，年複合成長率（CAGR）高達29.4%，成為成長最快的穿戴式子類別。

高盛認為，宏達電受惠VR／XR軟體專案，加上AI眼鏡新增營收，第3季營收將季增22%、年增10%，成長優於預期。權證發行商建議，看好宏達電後市股價表現的投資人，可挑價內外5%以內、離到期日逾四個月相關權證進行布局。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 宏達電

延伸閱讀

高盛看好AI眼鏡商機、市場規模估逾兆元 宏達電股價漲停井噴

外資提款110億！三大法人賣超186億 宏達電續飆、台玻噴45萬張量收黑

宏達電連2根漲停…新品題材點火！EPS仍虧0.86元…網「紅茶店重返榮耀」

元富證放送熱門權證

相關新聞

主動群益台灣強棒 填息

台股昨（19）日開高走低，加權指數一度再創新高，首檔配息的主動式ETF主動群益台灣強棒（00982A）在18日除息，除息...

華碩營運補 高盛喊買

高盛於最新報告中表示，8月有多款電競PC、筆電新機推出，為提供高階效能，顯示卡RTX 50系列已成為標準配置，多家品牌在...

就市論勢／優質傳產股 長線有戲

加權指數昨（19）日跌129點，以24,353點作收，成交量約4,778億元。本波台股多頭總司令無疑仍是AI族群。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組到高階電源供應器，無役不與。進入2025年，AI應用從雲端資料中心逐步擴散至邊緣運算、AI PC及各式終端裝置，需求持續擴張。

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

凌陽攻機器人、無人機

IC設計廠凌陽（2401）大咬機器人、無人機商機，董事長黃洲杰昨（19）日於集團法說會預告，正積極打造新一代C5系統級晶...

神基拚2025年全年績增雙位數

神基（3005）董事長黃明漢昨（19）日於法說會表示，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。