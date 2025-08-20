緯創、緯穎 選逾五個月

近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。其中，緯創（3231）則領先回檔整理，吸引投資人大舉布局。緯穎（6669）股價大衝一波後，目前高檔整理蓄勢再攻。

隨著四大CSP調高資本支出，AI恐將泡沫的疑慮不攻自破，吸引全球資金瘋狂挺進AI族群，特別是輝達GB200出貨加溫，GB300又開始量產，使得內外資紛紛調高AI伺服器的出貨預估，市場按讚AI伺服器的呼聲也愈來愈高。

緯創第2季獲利符合法人預期，後市展望方面，法人表示，由於第3季AI伺服器訂單成長強勁，加上筆電（NB）出貨也優於預期，因此上調緯創第3季營收季增幅至2%，大摩也看好隨H20重啟供應，緯創將成為重要的受惠廠商之一。

緯穎方面，受惠AWS ASIC伺服器訂單強勁，且Meta通用型伺服器需求優於預期，帶動緯穎第2季獲利遠優於法人預期，吸引買盤前仆後繼，拉動7月中下旬以來股價走出一波強勁的多頭攻勢，成為科技下游硬體領域重要的指標代表。

展望第3季，法人指出，隨ASIC伺服器訂單持續成長，微軟訂單彌補Meta下滑部分空缺，前景依舊看好，包括摩根士丹利（大摩）、大和資本等外資紛紛給予「優於大盤」或「買進」的正向評級，大摩甚至調高目標價至3,500元。

權證發行商建議，看好緯創、緯穎等「AI伺服器概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過五個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。