勤誠利多 兩檔馬力強

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

勤誠（8210）第2季營收54.43億元，毛利率29.9%，為22季以來新高，稅後純益8.29億元，季增24.3%，年增83%，創單季新高，每股純益（EPS）6.87元，法人看好，勤誠在伺服器機箱設計、客製化、及時服務方面的領先地位，獲利可望延續佳績。

勤誠7月營收17.4億元，年增16%、月增6%，其中主要來自於AI伺服器、機櫃業務，儘管基期較高，展望第3季，通用伺服器營收小幅季增，整體營收將達55.5億元，來自於HGX B200/B300、GB300機殼與機櫃營收成長。

法人指出，目前勤誠HGX專案進入產品轉換期，由原6~7U轉為10~11U，主要為提供更多空間保護GPU/CPU並容納更多散熱風扇。預期第3季末至第4季可能有產品轉換期，新一代設計有望提升平均售價（ASP）與毛利率。

整體而言，勤誠受惠2025年AI需求強勁，雖第3季HGX進入產品轉換期，然而預期第4季起HGX伺服器出貨會較順利。此外，公司開始出貨GB200/300機殼給雲端伺服器廠（CSP）與non-CSP客戶，而ASIC伺服器訂單比重也提升至30%。

產能方面，勤誠目前量產廠分布於中國、台灣，月產能各8萬至10萬台。美國加州將設立NPI廠，預期2025年9月投產。馬來西亞方面，產能將於明年上半年上線並逐漸爬坡，規劃為8萬至10萬台，初始產能約2萬至3萬台，可望因應東南亞市場需求並分散生產風險。

法人預估， ASIC AI伺服器崛起推升客製化需求與機殼內部零組件價值含量，加上新產品線如降噪型伺服器櫃，支援高瓦數AI伺服器機房，決定調高勤誠獲利預估。

權證發行商建議，看好勤誠後續表現的投資人，可布局價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。

勤誠 伺服器

