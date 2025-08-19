快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

大聯大法說會／第3季仍是旺季 只是沒往年旺

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商大聯大（3702）於19日舉行法說會，該公司表示，第3季仍是旺季，只是看來沒有往年那麼旺，主要是因為第2季該淡卻不淡的緣故。至於半導體相關的關稅議題，主要影響客戶與原廠，會由客戶跟原廠達成共識後，該公司再提供服務。

大聯大指出，關稅不確定性帶來的急單拉貨需求，在第2季已經發生，可能延伸到本季。第3季美國對中國大陸的關稅又延後，半導體關稅部分也還有些未知，客戶會有其因應之道，訂單能見度還不是很明朗清楚。

大聯大先前已公布第2季財報，合併營收為2,504.52億元，達單季歷史次高，季增0.7％、年增20.4％，稅後淨利為21.86億元，季增15.1%、年增34%，每股純益為1.05元。上半年合併營收為4,992.86億元，年增28.1％，稅後淨利為40.84億元，年增14.1％，每股純益為2.18元。

展望第3季，以新台幣29.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大預估營收將落在2,450億至2,650億元之間，約季減2.1％至季增5.8％，預估毛利率介於3.7％至3.9％，預估稅後淨利為24.86億至30.22億元，預估每股純益為1.48元至1.8元間。

關稅 大聯大 半導體

延伸閱讀

關稅海嘯衝擊…瀧澤科啟動周休三日 股價重挫跌停

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

爭取台美關稅不疊加 卓榮泰：還沒定案

大聯大下午法說 午盤逆勢小漲

相關新聞

高盛看好AI眼鏡商機、市場規模估逾兆元 宏達電股價漲停井噴

宏達電（2498）近來因發布智慧眼鏡「VIVE Eagle AI GLASSES」，積極搶攻未來全球逾兆元新台幣的市場商...

神基法說會／下半年逐季成長 切入AI伺服器商機

神基（3005）19日舉行法說會，展望後市，神基上修綜合機構件業務展望，從原先全年營收年增10-18%，上修至12-20...

英業達「小金雞」無敵午盤帶頭衝！大漲9.82%亮燈漲停

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI相關智慧AIoT裝置產品，成功切...

鼎炫併購策略見成效 股價創新高盤中觸漲停價

鼎炫-KY（8499）因併購題材發酵，加上市場對即將公布的財報抱持樂觀預期，激勵19日股價帶量上攻，盤中最高觸及316....

ASIC供應鏈 營運熱轉

Open AI日前推出GPT 5，持續提高AI模型效能，龍頭地位鞏固。另一方面，隨GPU的價格高昂，大型雲端服務供應商（...

Gogolook攻南向 在星推防詐App

為強化東南亞防詐市場布局，Gogolook（6902）昨（18）日宣布與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡推出共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。