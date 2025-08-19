大聯大法說會／第3季仍是旺季 只是沒往年旺

半導體通路商大聯大（3702）於19日舉行法說會，該公司表示，第3季仍是旺季，只是看來沒有往年那麼旺，主要是因為第2季該淡卻不淡的緣故。至於半導體相關的關稅議題，主要影響客戶與原廠，會由客戶跟原廠達成共識後，該公司再提供服務。

大聯大指出，關稅不確定性帶來的急單拉貨需求，在第2季已經發生，可能延伸到本季。第3季美國對中國大陸的關稅又延後，半導體關稅部分也還有些未知，客戶會有其因應之道，訂單能見度還不是很明朗清楚。

大聯大先前已公布第2季財報，合併營收為2,504.52億元，達單季歷史次高，季增0.7％、年增20.4％，稅後淨利為21.86億元，季增15.1%、年增34%，每股純益為1.05元。上半年合併營收為4,992.86億元，年增28.1％，稅後淨利為40.84億元，年增14.1％，每股純益為2.18元。

展望第3季，以新台幣29.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大預估營收將落在2,450億至2,650億元之間，約季減2.1％至季增5.8％，預估毛利率介於3.7％至3.9％，預估稅後淨利為24.86億至30.22億元，預估每股純益為1.48元至1.8元間。