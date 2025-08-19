快訊

神基法說會／下半年逐季成長 切入 AI 伺服器商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影
神基（3005）19日舉行法說會，展望後市，神基上修綜合機構件業務展望，從原先全年營收年增10-18%，上修至12-20%，神基董事長黃明漢預估，下半年營運優於上年，有望呈現逐季成長，全年營收維持7-12%增長，預計2026年業績也將有雙位數增長動能。此外，神基切入AI伺服器商機，主要生產機殼、機櫃，相關業務今年營收預計呈現倍數成長。

展望後市，黃明漢指出，神基下半年有望逐季成長，預計上下半年營收比重呈現43%：57%或47%：53%，全年業績維持7-12%年增長。

其中，神基上修綜合機構件業務營收展望，從原先全年年增10-18%，上修至12-20%，主要是因車用、筆電及遊戲機三塊業務皆成長；單度看汽車機構件部分，神基預計今年將呈現個位數成長。

神基今年資本支出10-15億元，主要用在越南廠擴充產能及桃園大智廠，後者主要生產強固PC，預計今年第4季投產。

毛利率方面，神基今年第2季33.58%，表現優於預期，主要受惠產品組合較佳所致。展望後市，神基預計下半年毛利率將持平上半年的32.36%，但具體狀況仍取決於實際產品組合。

神基持續布局強固AI PC，上半年已發表多款相關機種，預計第3季發表4款新品，包含支援Copilot或GPU的產品，第4季也會有新品推出。黃明漢指出，神基上半年推出的新品銷售動能不錯，預計相關產品ASP會增加10-15%。

在軍工領域布局方面，黃明漢表示，目前相關業務營收比重超過一成，看好北約軍事預算持續提高，將成為神基軍工業務主要成長動能，「神基強固PC在歐洲軍工領域市占率為第一名，軍工巨擘來台灣都要找我們談，預計這塊會持續成長」。

另，在無人機地面控制站（GCS）部分，目前占神基軍工領域業績很小，銷售區域主要在歐洲及中東，但黃明漢看好相關業務增長性，規畫朝向一站式解決方案邁進；整體來看，神基看好軍工營收比重將持續提高。

此外，神基旗下漢通科技切入AI伺服器商機，去年底開始相關業務，營收規模約為1千萬左右，主要供應AI伺服器機殼及機櫃，主要在林口廠生產，客戶群包含品牌及代工業者，公司預計2025年AI伺服器業務營收有望達到1-2億元，呈現倍數成長。

神基 營收 伺服器 毛利率

