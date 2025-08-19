快訊

高盛看好AI眼鏡商機、市場規模估逾兆元 宏達電股價漲停井噴

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
宏達電（2498）近來因發布智慧眼鏡「VIVE Eagle AI GLASSES」，積極搶攻未來全球逾兆元新台幣的市場商機，激勵市場買盤大舉蜂擁，拉動股價接連井噴，19日再度亮燈強鎖漲停，漲停價56.7元攀本波反彈來波段高峰。

事實上，AI眼鏡市場的成長速度驚人。根據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年將達到9,000萬副，年複合成長率（CAGR）高達29.4%，整體市場規模逾兆元新台幣，成為成長最快的穿戴式子類別。

外資高盛證券認為，宏達電受惠VR／XR軟體專案，如 VIVERSE 平台、IP等，加上AI眼鏡新增營收，預估第3季營收將季增22%、年增10%，達8.49億元，成長性優於預期。

而宏達電甫推出的VIVE Eagle AI 眼鏡，定價 520 美元，具備 AI 助理與 AI 翻譯功能，預計將於9月開始量產出貨，將嘉惠後續營運表現。

高盛說，看好宏達電在 XR 的完整產品布局，但若 XR 頭顯裝置能在市場需求、應用開發或客戶拓展的帶動下，出現強於預期的成長，將會更為正向看待其前景，暗喻估值有調整的可能性及空間。

AI 高盛 宏達電 智慧眼鏡

相關新聞

神基法說會／下半年逐季成長 切入 AI 伺服器商機

神基（3005）19日舉行法說會，展望後市，神基上修綜合機構件業務展望，從原先全年營收年增10-18%，上修至12-20...

英業達「小金雞」無敵午盤帶頭衝！大漲9.82%亮燈漲停

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI相關智慧AIoT裝置產品，成功切...

鼎炫併購策略見成效 股價創新高盤中觸漲停價

鼎炫-KY（8499）因併購題材發酵，加上市場對即將公布的財報抱持樂觀預期，激勵19日股價帶量上攻，盤中最高觸及316....

ASIC供應鏈 營運熱轉

Open AI日前推出GPT 5，持續提高AI模型效能，龍頭地位鞏固。另一方面，隨GPU的價格高昂，大型雲端服務供應商（...

Gogolook攻南向 在星推防詐App

為強化東南亞防詐市場布局，Gogolook（6902）昨（18）日宣布與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡推出共...

