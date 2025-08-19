高盛看好AI眼鏡商機、市場規模估逾兆元 宏達電股價漲停井噴

宏達電（2498）近來因發布智慧眼鏡「VIVE Eagle AI GLASSES」，積極搶攻未來全球逾兆元新台幣的市場商機，激勵市場買盤大舉蜂擁，拉動股價接連井噴，19日再度亮燈強鎖漲停，漲停價56.7元攀本波反彈來波段高峰。

事實上，AI眼鏡市場的成長速度驚人。根據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年將達到9,000萬副，年複合成長率（CAGR）高達29.4%，整體市場規模逾兆元新台幣，成為成長最快的穿戴式子類別。

外資高盛證券認為，宏達電受惠VR／XR軟體專案，如 VIVERSE 平台、IP等，加上AI眼鏡新增營收，預估第3季營收將季增22%、年增10%，達8.49億元，成長性優於預期。

而宏達電甫推出的VIVE Eagle AI 眼鏡，定價 520 美元，具備 AI 助理與 AI 翻譯功能，預計將於9月開始量產出貨，將嘉惠後續營運表現。

高盛說，看好宏達電在 XR 的完整產品布局，但若 XR 頭顯裝置能在市場需求、應用開發或客戶拓展的帶動下，出現強於預期的成長，將會更為正向看待其前景，暗喻估值有調整的可能性及空間。