載板廠景碩業績發表會 2026年營運續看旺、匯率是最大變數

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

載板廠商景碩（3189）今日受邀交易所業績發表會其中提到展望，景碩指出，下半年維持逐季成長，2026年看來也沒問題，會比2025好營收毛利率都來得好，不過變數是匯率，本月匯率看來較穩定，沒恐慌了，但2026年仍難預測，需謹慎對待。另外近期外界討論CoWoP技術發展是否取代載板，景碩也直言，和玻璃基板一樣，皆僅是產業技術藍圖選項之一，預期很久以後才有可能或局部發生，未來五年持續觀察先進封裝結構與AI平台需求即可。

景碩在全球載板排名第六或七，公司觀察，近二年不理性殺價已較少，2021年ABF快速產能擴充一度引發擔憂惡性競爭再現，幸好當時需求很強沒演變到不可收拾，預期2025-2026年ABF產能擴充也很理性。

景碩也說，看待2026高層數ABF載板供需平衡，低層數ABF與BT都仍供過於求和市場部分研究不一樣，主要是觀察到確實AI需要ABF，成長可期待，但須留意廠商都能快速擴廠。GPU、ASIC、FPGA邊緣運算需求都來時，ABF需求快速上升，但供應商都聞到味道擴產，更別說英特爾兩大載板供應商都還努力把產能轉作非英特爾的客戶，等於又釋出產能，不認為ABF2026嚴重供不應求，至於低層數ABF載板應用於PC更不容易供不應求。

ABF 景碩 匯率 英特爾

相關新聞

英業達「小金雞」無敵午盤帶頭衝！大漲9.82%亮燈漲停

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI相關智慧AIoT裝置產品，成功切...

鼎炫併購策略見成效 股價創新高盤中觸漲停價

鼎炫-KY（8499）因併購題材發酵，加上市場對即將公布的財報抱持樂觀預期，激勵19日股價帶量上攻，盤中最高觸及316....

ASIC供應鏈 營運熱轉

Open AI日前推出GPT 5，持續提高AI模型效能，龍頭地位鞏固。另一方面，隨GPU的價格高昂，大型雲端服務供應商（...

Gogolook攻南向 在星推防詐App

為強化東南亞防詐市場布局，Gogolook（6902）昨（18）日宣布與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡推出共...

東科轉旺 出貨動能強

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（18）日召開法說會，執行董事張東益預告，在傳統旺季效應、新機...

臻鼎人工智慧業績喊衝

PCB龍頭臻鼎（4958）昨（18）日受邀參加證交所「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，重申上周法說會提出A...

