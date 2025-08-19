載板廠景碩業績發表會 2026年營運續看旺、匯率是最大變數

載板廠商景碩（3189）今日受邀交易所業績發表會其中提到展望，景碩指出，下半年維持逐季成長，2026年看來也沒問題，會比2025好營收毛利率都來得好，不過變數是匯率，本月匯率看來較穩定，沒恐慌了，但2026年仍難預測，需謹慎對待。另外近期外界討論CoWoP技術發展是否取代載板，景碩也直言，和玻璃基板一樣，皆僅是產業技術藍圖選項之一，預期很久以後才有可能或局部發生，未來五年持續觀察先進封裝結構與AI平台需求即可。

景碩在全球載板排名第六或七，公司觀察，近二年不理性殺價已較少，2021年ABF快速產能擴充一度引發擔憂惡性競爭再現，幸好當時需求很強沒演變到不可收拾，預期2025-2026年ABF產能擴充也很理性。

景碩也說，看待2026高層數ABF載板供需平衡，低層數ABF與BT都仍供過於求和市場部分研究不一樣，主要是觀察到確實AI需要ABF，成長可期待，但須留意廠商都能快速擴廠。GPU、ASIC、FPGA邊緣運算需求都來時，ABF需求快速上升，但供應商都聞到味道擴產，更別說英特爾兩大載板供應商都還努力把產能轉作非英特爾的客戶，等於又釋出產能，不認為ABF2026嚴重供不應求，至於低層數ABF載板應用於PC更不容易供不應求。