英業達「小金雞」無敵午盤帶頭衝！大漲9.82%亮燈漲停

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI相關智慧AIoT裝置產品，成功切入龐大的車用電子市場，更獲買盤青睞，而無敵19日以11.3元開出後，盤中股價持續走高，並在上午11點30分衝上12.3元，亮燈漲停。單日上漲1.1元、漲幅達9.82%，盤中仍有逾166張買單排隊委託搶買，整體表現十分驚人。

據悉，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有 BESTA 自有品牌行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業。針對「智慧裝置」方面，無敵總經理李圍正表示，我們除了持續衝刺智慧學習領域的發展，而「代工」方面則增進有關兒童機及一些周邊產品的開發，他透露，這些產品都已繳出相當不錯的成長。

針對「智慧車用」這個領域的發展，李圍正則透露，在這方面無敵一樣專注在「車用鏡頭」上，這方面包括「前裝」跟「後裝」，而我們皆已開始執行。至於「智慧系統整合」方面的布局，李圍正表示，團隊將持續專注在「智慧交通方案」、「大數據分析」兩大領域的發展，其中，智慧交通方案，則包括在政府的交通建設的應用，包括公路局、包括一些台灣各鄉鎮的一些道路的交通建設等等，而另外還有一個部分則是有關一些車隊專案的管理

根據無敵公布的最新營收表現，其7月單月營收就高達0.42億元，年增17.75%，而團隊今年上半年毛利率達到26.19%，與去年同期繳出的17.23%相比，明顯升溫不少，主要是旗下電子辭典類產品的業績，受到教育市場強勁的需求挹注，同時也讓公司的營收表現持續穩定的向上增長。展望未來發展，李圍正強調，團隊一樣會朝「智慧學習（智慧裝置）」、「智慧車用」、「AI 伺服器經銷代理銷售及售後服務」、「智慧系統整合」四大方向來繼續前進。