鼎炫併購策略見成效 股價創新高盤中觸漲停價

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
鼎炫董事長傅青炫。圖／記者籃珮禎攝影
鼎炫-KY（8499）因併購題材發酵，加上市場對即將公布的財報抱持樂觀預期，激勵19日股價帶量上攻，盤中最高觸及316.5元漲停價，創下歷史新高。鼎炫股價自7月法說會後開始起漲，今日不僅延續強勢，更一舉突破法說會後的高點。截至下午12點55分，鼎炫股價上漲16.5元，漲幅達5.73%，成交量逾1,500張。

業界認為，鼎炫今日股價強勢，主因其併購策略效益將逐步顯現。公司於7月法說會中指出，子公司隆揚電子收購常州威斯雙聯科技51%股權，預計8月中旬認列營收，而蘇州德佑新材70%股權收購案也將於第4季併表，兩大併購案效益疊加，未來營收有望翻倍成長。

雖然併購效益將於下半年逐步顯現，但市場仍對鼎炫即將於8月29日公布的財報抱持期待。法人預估，兩家併購公司預計未來每年合計可貢獻鼎炫每股盈餘約10元，顯示併購策略有助於提升公司獲利能力。在公司基本面與併購題材的雙重加持下，吸引買盤進駐，推升股價創下新高。

併購 鼎炫 法說會

