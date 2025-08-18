快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

聽新聞
0:00 / 0:00

ASIC供應鏈 營運熱轉

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

Open AI日前推出GPT 5，持續提高AI模型效能，龍頭地位鞏固。另一方面，隨GPU的價格高昂，大型雲端服務供應商（CSP）紛紛投入自研晶片（ASIC）領域。法人分析，不管是模型或晶片都將走向大者恆大，已切入大型CSP的ASIC供應鏈包括聯發科（2454）、世芯-KY、金像電等，後市持續看好。

根據調研機構預估，2025年到2030年高階GPU需求的年複合成長率，將達40~50%，ASIC更達80~90%。 法人表示，在ASIC相關台灣板廠部分，金像電是美系CSP客戶ASIC主板主要供應商，預期金像電在下一世代AI ASIC主板仍有望維持主要供應商地位。CCL方面，台光電及台燿都是ASIC主板的CCL供應商，後續也將持續受惠於PCB規格提升所帶動的CCL材料升級。台光電昨天股價續創新高，收在1,305元。

法人看好，受惠資料中心高階產品規格升級趨勢，800G網路交換器需求跟進成長，AI應用增加，美系客戶持續布建更多高階運算加速器，以及加快升及網路交換器，智邦是主要受惠個股。至於聯發科則是Google TPU的合作夥伴，預估2026年起，ASIC將有明顯年營收貢獻；世芯的CSP客戶3奈米AI ASIC將在明年放量，委託設計（NRE）業務則持續受惠HPC及AI應用，加上製程持續進步，維持強勁成長。聯發科昨天股價上漲40元，收在1,410元。

儘管輝達執行長黃仁勳認為，ASIC的開發速度，不會比GPU快，不過分析師認為，除成本成本考量，任何一家大廠都不想押注在單一廠商，分散風險。

目前包括Google、AWS、Meta等仍持續加速其ASIC開發，帶動相關供應鏈營運正向。

AI 台光電

延伸閱讀

AI基建客製化需求升溫…伺服器鏈八強 高盛捧

金像電、南電 認購夯

台光電、台燿 四檔閃亮

全民權證／奇鋐 二檔活力旺

相關新聞

ASIC供應鏈 營運熱轉

Open AI日前推出GPT 5，持續提高AI模型效能，龍頭地位鞏固。另一方面，隨GPU的價格高昂，大型雲端服務供應商（...

Gogolook攻南向 在星推防詐App

為強化東南亞防詐市場布局，Gogolook（6902）昨（18）日宣布與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡推出共...

東科轉旺 出貨動能強

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（18）日召開法說會，執行董事張東益預告，在傳統旺季效應、新機...

臻鼎人工智慧業績喊衝

PCB龍頭臻鼎（4958）昨（18）日受邀參加證交所「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，重申上周法說會提出A...

凌華、宸曜自動化展上秀

工業電腦廠凌華（6166）、宸曜宣布，將參加明（20）日開跑的「2025台北國際自動化工業大展」，大秀邊緣AI及機器人相...

光寶強攻東南亞市場

光寶（2301）昨（18）日 公告董事會通過重要子公司LITE-ON SINGAPORE PTE.LTD.擬以不超過4,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。