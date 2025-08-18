聽新聞
州巧伺服器、遊戲機業務熱
金屬加工廠州巧科技（3543）昨（18）日召開法說會，公司表示，因應市場需求，越南廠轉投入開發伺服器機櫃，並興建二期廠房以支應訂單，預期明年可望逐步放量；此外，韓國客戶的遊戲機機殼也將於下季導入，兩大新產品有望為後續營收動能添翼。
州巧主要業務涵蓋光電、家居及醫療三大事業，依營收結構，以光電事業為主力。州巧董事長李樹裔表示，為強化營運效能，今年7月起調整組織為五大事業群，分別為蘇州、廈門、台南、新竹及越南，各事業群總經理授權加強營運彈性，強化區域決策與應變能力，並定位「金屬加工整合解決方案供應商」，涵蓋沖壓、板金、雷射焊接等多元製程，因應少量多樣與高附加價值產品需求。
李樹裔表示，目前負責光電事業的第一、二、五事業群主要分布於蘇州、廈門及越南，受地緣政治與市場需求低迷影響，持續開發高附加價值產品維持競爭力。
