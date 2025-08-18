光寶（2301）昨（18）日 公告董事會通過重要子公司LITE-ON SINGAPORE PTE.LTD.擬以不超過4,800萬新元（約新台幣11億元），取得DAIZU PROPERTY HOLDING PTE. LTD.100%股權。

光寶表示，為深化東南亞市場，擬透過收購註冊於新加坡的建設公司 DAIZU PROPERTY HOLDING PTE. LTD.100%股權，以取得其所持之新加坡辦公大樓資產，希望進一步強化光寶區域營運據點．也展現光寶持續推動全球化布局的策略決心。

因應國際貿易戰及關稅等挑戰，光寶集團加快全球布局腳步，除了中國大陸之外，已在台灣、越南、泰國、墨西哥、巴西等地建立生產據點。