聽新聞
0:00 / 0:00
光寶強攻東南亞市場
光寶（2301）昨（18）日 公告董事會通過重要子公司LITE-ON SINGAPORE PTE.LTD.擬以不超過4,800萬新元（約新台幣11億元），取得DAIZU PROPERTY HOLDING PTE. LTD.100%股權。
光寶表示，為深化東南亞市場，擬透過收購註冊於新加坡的建設公司 DAIZU PROPERTY HOLDING PTE. LTD.100%股權，以取得其所持之新加坡辦公大樓資產，希望進一步強化光寶區域營運據點．也展現光寶持續推動全球化布局的策略決心。
因應國際貿易戰及關稅等挑戰，光寶集團加快全球布局腳步，除了中國大陸之外，已在台灣、越南、泰國、墨西哥、巴西等地建立生產據點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言