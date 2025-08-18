凌華、宸曜自動化展上秀

工業電腦廠凌華（6166）、宸曜宣布，將參加明（20）日開跑的「2025台北國際自動化工業大展」，大秀邊緣AI及機器人相關技術肌肉。

其中，凌華利用最新輝達Jetson Thor模組「NVIDIA Jetson T5000」開發的新一代邊緣AI工業電腦DLAP‑701將首度亮相，應用於高負載的先進實體AI與機器人應用。

宸曜則聚焦AI應用落地，展示邊緣AI如何驅動製造業升級轉型。

凌華今年以「實現企業AI自主，掌握智造核心」為主題參展，除展示新一代邊緣AI工業電腦外，現場還有由凌華DLAP邊緣AI平台系列打造的離線LLM x 3D AI數字人「Chloe」提供互動式攤位導覽，展示如半導體無塵室浴塵監控、晶圓檢測、能源管理系統到無人載具運算平台等。

宸曜今年以「Edge AI賦能×強固智造」為主題參展，聚焦AI應用落地。宸曜此次展出海內外多家系統整合夥伴的智慧製造關鍵應用之實際專案，包含機器視覺外觀檢測、即時偵測預警到工廠即時數據分析。