臻鼎人工智慧業績喊衝

PCB龍頭臻鼎（4958）昨（18）日受邀參加證交所「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，重申上周法說會提出AI營收持續成長，業績占比要達70%的目標。

臻鼎發言人凌惇指出，公司積極因應客戶高階AI產品需求，提高資本支出以掌握未來成長契機，伴隨一站購足（One ZDT）布局發酵，憑藉高階HDI與HLC技術，未來AI伺服器營收比重將逐步提升，目標下半年營運優於上半年。

臻鼎董事長沈慶芳已於上周法說會預告，規劃提高今、明年每年資本支出至300億元以上，合計兩年將超過600億元，其中近50%將用於擴大高階HDI和HLC產能，以掌握相關產品成長契機。

凌惇說，臻鼎全球生產基地按計畫擴產，效益將於明、後年起陸續顯現，包含台灣、大陸以及泰國布局按部就班。