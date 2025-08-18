東科轉旺 出貨動能強

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（18）日召開法說會，執行董事張東益預告，在傳統旺季效應、新機種開始出貨，以及上半年部分遞延訂單於下半年出貨等三大動能挹注下，本季起營運將快速回溫，下半年毛利率會顯著回升。

東科上半年營收為52.36億元，年減10.2%；稅後純益4.28億元，年減4.8%，每股純益5.52元；其中，第2季稅後純益2.35億元，季增21.7%，年減11.4%，每股純益3.02元。

張東益表示，東科上半年並無顯著匯損，主因都以美元計價，貨幣也大多使用人民幣與越南盾，但換算回新台幣呈現財務報表，使得營收看似衰退。

展望未來，張東益強調，本季起營運將快速回溫，預料將是全年營收高峰點，主因新機種已開始出貨，其單價、毛利都相當不錯，加上消費性電子傳統旺季效應，看好本季營收會比上季顯著提升。

產能規劃方面，張東益表示，未來降低中國大陸產能比重，並提高越南廠占比，現階段越南二廠已陸續投入生產行列，未來也會持續擴張，成為海外重要的生產基地之一。

據悉，東科的聲霸（Soundbar）產品前三大客戶分別是三星、LG、SONY，近年來也新增歐美客戶；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭，因此東科業績表現也雨露均霑。