意騰：下半年可望優於上半年 筆電手機遊戲機驅動
AI聲學處理技術供應商意騰科技-KY預期，今年下半年業績表現可望優於上半年，包括筆記型電腦、手機和遊戲機等應用市場將是成長動能。
意騰-KY下午舉行線上法人說明會，是上市以來首場法說會。意騰-KY第2季在消費性市場需求增加驅動下，不畏新台幣匯率升值6%影響，季營收約新台幣3.5億元，季增12.4%。
隨著產品組合變化，硬體銷售比重升高，意騰-KY第2季毛利率78.6%，較第1季下滑2.3個百分點，稅後淨利9333萬元，季減10.1%，每股純益2.2元。累計上半年每股純益4.77元。
展望未來，意騰-KY副總經理許維新表示，下半年北美筆記型電腦新客戶出貨可望擴大，手機滲透率也將提升，加上遊戲機客戶產品熱賣，預期下半年業績表現應可優於上半年。
意騰-KY董事長顏志展說，意騰-KY的2023年營收成長30%，2024年營收成長40%，2025年上半年營收6.61億元，成長118.73%，預期2026年營運應可維持成長力道。
至於美國關稅影響，意騰-KY表示，產品直接銷往美國比重低，對於營運影響有限。
