快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

意騰：下半年可望優於上半年 筆電手機遊戲機驅動

中央社／ 新竹18日電

AI聲學處理技術供應商意騰科技-KY預期，今年下半年業績表現可望優於上半年，包括筆記型電腦、手機和遊戲機等應用市場將是成長動能。

意騰-KY下午舉行線上法人說明會，是上市以來首場法說會。意騰-KY第2季在消費性市場需求增加驅動下，不畏新台幣匯率升值6%影響，季營收約新台幣3.5億元，季增12.4%。

隨著產品組合變化，硬體銷售比重升高，意騰-KY第2季毛利率78.6%，較第1季下滑2.3個百分點，稅後淨利9333萬元，季減10.1%，每股純益2.2元。累計上半年每股純益4.77元。

展望未來，意騰-KY副總經理許維新表示，下半年北美筆記型電腦新客戶出貨可望擴大，手機滲透率也將提升，加上遊戲機客戶產品熱賣，預期下半年業績表現應可優於上半年。

意騰-KY董事長顏志展說，意騰-KY的2023年營收成長30%，2024年營收成長40%，2025年上半年營收6.61億元，成長118.73%，預期2026年營運應可維持成長力道。

至於美國關稅影響，意騰-KY表示，產品直接銷往美國比重低，對於營運影響有限。

營收 新台幣

延伸閱讀

陳駿季：台糖允加州蘭園當台灣蘭花接力生產基地

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

設籍童9月起都可喝鮮奶！寒暑假也能領 兌換方式一次看

美國對等關稅衝擊 無薪假人數創今年新高

相關新聞

廣明今除息1.5元 早盤漲7%、填息率逾400%！

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）近年全力衝刺機器人業務，並透過子公司達明機器人（45...

富采強攻矽光子題材發酵 股價亮燈漲停、外資連5買

富采（3714）因積極搶進矽光子領域，搭上AI伺服器與資料中心成長浪潮，18日股價表現強勁，早盤強勢攻上漲停38.5元，...

台積電跌10元 台股開低跌破24300點

美國總統川普預告半導體關稅可能200%或300%，美國晶片股承壓，台股今天下跌61點開出，權值股台積電開低10元至117...

廣運與台達電強強聯手 既競且合

廣運（6125）與台達電近年來在AI趨勢下，各自發展機器人與液冷領域商機。2019年廣運出售中壢工業區土地及廠房給台達電...

順德拚Q4毛利率向上

功率導線架大廠順德（2351）受惠AI相關新品逐步出貨，對營收開始產生貢獻，加上匯率波動趨緩，法人預期順德第3季營收、毛...

鴻海最賺Q2 EPS 3.19元

鴻海昨（14）日公布第2季稅後純益443.61億元，為歷年最旺的第2季，季增5%，年增27%，每股純益3.19元；上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。