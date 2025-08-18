車用PCB廠定穎投控業績發表會 分享ESG進度

車用PCB廠定穎投控（3715）18日受邀交易所業績發表會公司分享ESG進度，公司並提到2026年目標AI相關應用比重拉升，也是公司下一波成長動能，且主要是泰國廠區生產。車用進度方面，定穎投控指出，車用營收今年看待持平，但預計會有更多HDI應用占比。明年目前預估是會有金額小幅成長，實際仍看年底預算而定。

定穎投控8月初已召開過法說會，18日重申相關看法。總座劉國瑾說，車用市況仍不佳，但預期電子化趨勢持續，公司持平看待今年相關營收；車用營收今年看待持平，但預計會有更多HDI應用占比。同時第3季主要成長動能來自DDR5相關HDI用板，並以大陸客戶的成長最多。

定穎投控統計，今年第2季車用62%，面板11%，儲存11%，網通9%。

定穎投控提到，展望2025年第3季，主要成長動能延續儲存裝置中的DDR5，需求依舊強勁，營收預計較前期小幅成長。

定穎投控說明，集團稼動率第2季80至85%，稼動率第3季拉升至85至90%，泰國廠區第2季稼動率50至60%預計第3季增至60%。

外界關注子公司A股掛牌，定穎投控說明，募資6.6億人民幣，掛牌看大陸官方公告，掛牌募資稀釋部分持股，但母公司持股屆時不低於85%。

定穎投控指出，隨著泰國廠學習曲線提升，以及高階新產品預計於第4季開始小量產。定穎投控對全年營收與獲利保持樂觀。這些高階新產品主要是AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在2026年逐步提升產量，按照目前客戶的需求，明年AI產品占總體營收比重預計可達20%，推高營收與獲利成長。