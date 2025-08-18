快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

車用PCB廠定穎投控業績發表會 分享ESG進度

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

車用PCB廠定穎投控（3715）18日受邀交易所業績發表會公司分享ESG進度，公司並提到2026年目標AI相關應用比重拉升，也是公司下一波成長動能，且主要是泰國廠區生產。車用進度方面，定穎投控指出，車用營收今年看待持平，但預計會有更多HDI應用占比。明年目前預估是會有金額小幅成長，實際仍看年底預算而定。

定穎投控8月初已召開過法說會，18日重申相關看法。總座劉國瑾說，車用市況仍不佳，但預期電子化趨勢持續，公司持平看待今年相關營收；車用營收今年看待持平，但預計會有更多HDI應用占比。同時第3季主要成長動能來自DDR5相關HDI用板，並以大陸客戶的成長最多。

定穎投控統計，今年第2季車用62%，面板11%，儲存11%，網通9%。

定穎投控提到，展望2025年第3季，主要成長動能延續儲存裝置中的DDR5，需求依舊強勁，營收預計較前期小幅成長。

定穎投控說明，集團稼動率第2季80至85%，稼動率第3季拉升至85至90%，泰國廠區第2季稼動率50至60%預計第3季增至60%。

外界關注子公司A股掛牌，定穎投控說明，募資6.6億人民幣，掛牌看大陸官方公告，掛牌募資稀釋部分持股，但母公司持股屆時不低於85%。

定穎投控指出，隨著泰國廠學習曲線提升，以及高階新產品預計於第4季開始小量產。定穎投控對全年營收與獲利保持樂觀。這些高階新產品主要是AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在2026年逐步提升產量，按照目前客戶的需求，明年AI產品占總體營收比重預計可達20%，推高營收與獲利成長。

AI 營收

延伸閱讀

HAPPY GO推動永續公益共創計畫打造跨域共好 App投票抽萬元禮券

台股收盤創歷史新高！衝上24,482點 PCB族群齊噴…網酸：高股息完全沒漲

漲不停！聯茂連2根亮燈衝上129元 短短10日飆45%、市場大力按讚

全方位獲獎 冠德企業集團前三季已奪25項國內外大獎 榮獲亞洲最佳企業雇主獎、企業永續獎、公益創新肯定

相關新聞

廣明今除息1.5元 早盤漲7%、填息率逾400%！

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）近年全力衝刺機器人業務，並透過子公司達明機器人（45...

富采強攻矽光子題材發酵 股價亮燈漲停、外資連5買

富采（3714）因積極搶進矽光子領域，搭上AI伺服器與資料中心成長浪潮，18日股價表現強勁，早盤強勢攻上漲停38.5元，...

台積電跌10元 台股開低跌破24300點

美國總統川普預告半導體關稅可能200%或300%，美國晶片股承壓，台股今天下跌61點開出，權值股台積電開低10元至117...

廣運與台達電強強聯手 既競且合

廣運（6125）與台達電近年來在AI趨勢下，各自發展機器人與液冷領域商機。2019年廣運出售中壢工業區土地及廠房給台達電...

順德拚Q4毛利率向上

功率導線架大廠順德（2351）受惠AI相關新品逐步出貨，對營收開始產生貢獻，加上匯率波動趨緩，法人預期順德第3季營收、毛...

鴻海最賺Q2 EPS 3.19元

鴻海昨（14）日公布第2季稅後純益443.61億元，為歷年最旺的第2季，季增5%，年增27%，每股純益3.19元；上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。