PCB龍頭臻鼎業績發表會 重申AI營收成長占比目標

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日受邀業績發表會，重申先前法說會上提及AI營收成長占比達70%目標。臻鼎剛辦完法說會，今日特別由發言人凌惇出席分享，她並說，公司剛辦完法說會，此次以一分鐘認識臻鼎讓大家更熟悉公司與近況。公司已積極因應客戶高階AI產品需求，提高資本支出以掌握未來成長契機，同時以One ZDT布局發酵，憑藉高階HDI與HLC技術，未來AI伺服器營收占比將逐步提升。

臻鼎近年積極跨足載板與半導體用板，她也提到，複製大陸成功經驗，於高雄AI園區建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域，重點開發分布於亞洲與歐美的指標型半導體客戶。臻鼎為首家進入台灣科學園區的PCB廠，在技術與環保方面符合高標準。

她也說，臻鼎ABF載板技術能力與Tier 1競爭者相當，致力爭取全球領先半導體客戶。臻鼎連續 8 年市占率全球第一，且為PCB產業歷年來首家突破7%市占率的公司，憑藉One ZDT的全產品布局，臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，提供最完整的解決方案，確保在PCB技術日益複雜的競爭中，穩居全球領導地位。

她也說，臻鼎全球生產基地按計畫擴產，效益將於明、後年起陸續顯現，台灣、大陸以及泰國布局按部就班。