漲不停！聯茂連2根亮燈衝上129元 短短10日飆45%、市場大力按讚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

銅箔基板CCL大廠聯茂（6213）18日一開盤即強勢亮燈漲停，市場大力按讚。繼15日急拉漲停後，今日早盤再度跳空開高、火速鎖住漲停板，股價來到129元，較8日低點88.5元已勁揚逾45.8%，短短10個交易日強勢噴出，成為資金追捧焦點。

帶動股價飆升的主因之一是，來自中國大陸PCB大廠建滔近期向客戶發出漲價通知，指出因銅、玻纖布等關鍵材料價格持續高居不下，為反映成本壓力，即日起全面調漲銅箔基板（CCL）價格，其中以中低階產品為主力。消息一出，引發市場聯想台灣CCL三雄台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）後續也可能跟進調漲，推升毛利與營運表現。

聯茂於8日公布2025年第2季財報，營收88.8億元、年增16.9%，EPS為1.16元、年增達110%，並指出旗下M6、M7、M8等Low Dk材料已放量導入多家AI GPU／ASIC加速卡終端客戶，明年更將推出M9等級Low CTE超低耗損材料，已取得美系AI大廠與PCB廠認證。

此外，公司也已開發應用於先進封裝CoWoP技術的專用CCL材料，並與美系AI客戶合作測試中。法人看好，聯茂有望藉AI伺服器、CoWoP先進封裝與高階材料報價提升等多重利多，挹注下半年營運表現並進一步擴大利潤空間。

