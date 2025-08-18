富采強攻矽光子題材發酵 股價亮燈漲停、外資連5買

富采（3714）因積極搶進矽光子領域，搭上AI伺服器與資料中心成長浪潮，18日股價表現強勁，早盤強勢攻上漲停38.5元，創下近三個月新高。盤中雖一度打開漲停，但在買盤追捧下，股價再度攻上漲停價，顯示多方力道強勁。

從籌碼與量能觀察，截至上午盤中，成交量已爆出逾8,000張，相較前一日全天交易量僅1,273張，顯著放大數倍。籌碼方面，外資自8月11日以來已連續5個交易日加碼富采，累計買超張數達1,840張，顯示資金動向受到關注。

市場看好富采為強化競爭力與產品組合，鎖定AI光通訊等高附加價值應用，其Micro LED技術在異質整合應用中扮演關鍵角色，並已加入台積電（2330）、日月光投控（3711）等半導體大廠主導的矽光子產業聯盟。富采日前法說透露，儘管短期仍面臨挑戰，但透過加速高毛利產品出貨，冀望逐步改善營運體質。

展望後市，法人看好富采多元應用布局效益將逐步顯現，除了在先進顯示領域將Micro LED產品導入透明顯示器並試量產，預計明年起貢獻營收外；在車用、感測等事業也同步推進。隨著高價值產品比重提升，預期將為公司營運注入新動能，開闢新的成長路徑。