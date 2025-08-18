快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

富采強攻矽光子題材發酵 股價亮燈漲停、外資連5買

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
富采竹科總部，記者者籃珮禎攝影。
富采竹科總部，記者者籃珮禎攝影。

富采（3714）因積極搶進矽光子領域，搭上AI伺服器與資料中心成長浪潮，18日股價表現強勁，早盤強勢攻上漲停38.5元，創下近三個月新高。盤中雖一度打開漲停，但在買盤追捧下，股價再度攻上漲停價，顯示多方力道強勁。

從籌碼與量能觀察，截至上午盤中，成交量已爆出逾8,000張，相較前一日全天交易量僅1,273張，顯著放大數倍。籌碼方面，外資自8月11日以來已連續5個交易日加碼富采，累計買超張數達1,840張，顯示資金動向受到關注。

市場看好富采為強化競爭力與產品組合，鎖定AI光通訊等高附加價值應用，其Micro LED技術在異質整合應用中扮演關鍵角色，並已加入台積電（2330）、日月光投控（3711）等半導體大廠主導的矽光子產業聯盟。富采日前法說透露，儘管短期仍面臨挑戰，但透過加速高毛利產品出貨，冀望逐步改善營運體質。

展望後市，法人看好富采多元應用布局效益將逐步顯現，除了在先進顯示領域將Micro LED產品導入透明顯示器並試量產，預計明年起貢獻營收外；在車用、感測等事業也同步推進。隨著高價值產品比重提升，預期將為公司營運注入新動能，開闢新的成長路徑。

延伸閱讀

台股達24431點刷新紀錄 PCB、BBU概念股強勢

台股創歷史新高！PCB、矽光子、威盛集團等聯袂強攻

一周盤前股市解析／光通訊、電子材料 搶鏡

LED廠強攻矽光子技術 富采、泰谷等積極跨足高速傳輸領域

相關新聞

廣明今除息1.5元 早盤漲7%、填息率逾400%！

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）近年全力衝刺機器人業務，並透過子公司達明機器人（45...

富采強攻矽光子題材發酵 股價亮燈漲停、外資連5買

富采（3714）因積極搶進矽光子領域，搭上AI伺服器與資料中心成長浪潮，18日股價表現強勁，早盤強勢攻上漲停38.5元，...

台積電跌10元 台股開低跌破24300點

美國總統川普預告半導體關稅可能200%或300%，美國晶片股承壓，台股今天下跌61點開出，權值股台積電開低10元至117...

廣運與台達電強強聯手 既競且合

廣運（6125）與台達電近年來在AI趨勢下，各自發展機器人與液冷領域商機。2019年廣運出售中壢工業區土地及廠房給台達電...

順德拚Q4毛利率向上

功率導線架大廠順德（2351）受惠AI相關新品逐步出貨，對營收開始產生貢獻，加上匯率波動趨緩，法人預期順德第3季營收、毛...

鴻海最賺Q2 EPS 3.19元

鴻海昨（14）日公布第2季稅後純益443.61億元，為歷年最旺的第2季，季增5%，年增27%，每股純益3.19元；上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。