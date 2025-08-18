台積電跌10元 台股開低跌破24300點
美國總統川普預告半導體關稅可能200%或300%，美國晶片股承壓，台股今天下跌61點開出，權值股台積電開低10元至1170元，加權指數早盤跌破24300點，最低下探24257點。
電子權值股鴻海沿平盤207元震盪，聯發科早盤最高1395元、漲幅1.82%。
推出智慧眼鏡的宏達電今天開盤不久直奔漲停51.6元。印刷電路板（PCB）上游玻纖布族群維持強勢格局，台玻勁揚逾8%，長興、新纖大漲超過6%。
