AI基建客製化需求升溫 伺服器鏈八強 高盛捧

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
高盛證券於最新報告中指出，客製化為AI基礎建設的關鍵趨勢。圖／AI生成
高盛證券於最新報告中指出，客製化為AI基礎建設的關鍵趨勢。其中主因客製化將符合客戶需求、優化成本，並降低依賴單一供應商的風險。台廠中，神達（3706）將有望因此受惠，給予「買進」評等，目標價113元。

在其餘伺服器供應鏈中，高盛同樣點讚，鴻海、緯穎、奇鋐、富世達、雙鴻、聯亞、全新等七檔均給予「買進」評等，目標價分別為242元、4,608元、1,323元、1,253元、727元、434元、186元。

自2023年下半年起，AI基礎建設開始啟動投資，隨算力需求上升，高盛表示，觀察到雲端服務供應商（CSP）對客製化與高速連接的需求愈發增加，以進一步優化成本、提升效能，並管理供應鏈風險。

高盛指出，神達專精設計與客製化，產品線正從主機板延伸至整機系統，帶動平均銷售單價（ASP）提升。隨其客戶逐步擴展至全球一線CSP，且隨伺服器與交換器進入新品循環，AI伺服器產品將在2025下半年拓展，將涵蓋超微與輝達，看好其成長能見度逐漸提升。

高盛指出，美國主要雲端服務廠（CSP）的資本支出2025年、2026年將分別年增51%、15%，代表其對AI伺服器與資料中心升級的投入力度仍強勁，特別是ASIC與推論型伺服器需求帶動。

因此相比全機櫃方案，高盛認為，基板式AI伺服器擁有較佳的客製化能力並且成本負擔較低，隨著AI應用即將進入以推論為主的時代，基板式AI伺服器將成為CSP更具吸引力的選項。

因此上調採用H200、B200等晶片的基板式架構AI伺服器的出貨量預估，2025年、2026年預估量上修至25%、14%。

鴻海方面，高盛預估，第3季在AI伺服器出貨加速、手機9月新機推出下，營收將季增14%、年增10%。

