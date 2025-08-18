廣運與台達電強強聯手 既競且合

廣運（6125）與台達電近年來在AI趨勢下，各自發展機器人與液冷領域商機。2019年廣運出售中壢工業區土地及廠房給台達電後，現在因台達電轉投資的德國機器人新創Neura Robotics公司將與廣運簽署合作協議，牽起三方在人形機器人合作，加上雙方在散熱領域加快布局，形成競合局勢。

台達電除了擅長的電源供應與管理本業，也針對不同等級的AI設備，提供液冷、浸沒式冷卻等多元散熱方案，搶進日益增長的散熱需求。

廣運集團核心業務過去以自動化物流系統為主，近年轉型半導體自動化設備，並擴大數據中心與伺服器散熱。今年4月底將熱傳事業群分割至子公司金運科技，瞄準伺服器及資料中心液冷市場，透過數位孿生平台進行AI資料中心系統建置，強化在AI運算基礎設施中的設計與製造能量。