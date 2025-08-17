順德拚Q4毛利率向上

功率導線架大廠順德（2351）受惠AI相關新品逐步出貨，對營收開始產生貢獻，加上匯率波動趨緩，法人預期順德第3季營收、毛利率、獲利皆可較前季回升，第4季續拚成長。

順德導線架產品過去以車用、消費性及工業為主，去年開闢AI伺服器相關產品線，包括PSU、GPU穩壓器或電源供應器所需的零部件，間接切入AI伺服器領域。在歐系IDM大客戶部分，已於今年6月開始小量出貨，預計10月正式放量；均熱片（heat spreader）、散熱鰭片等新品則通過封測廠初步認證。順德未來AI產品營收比重往5％至10％目標邁進。

另外，人形機器人趨勢正夯，也是台積電、輝達(等眾多科技巨頭看好的一大未來趨勢，順德除了搶進相關電源管理所需導線架產品外，也供貨感測器（Sensor）導線架，2025年訂單量能有望達到倍數成長。