經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

受惠航太產業加溫，特殊鋼材廠榮剛（5009）在手訂單飽滿，營運策略聚焦加速出貨、降低庫存並提升營收動能，後市展望樂觀。

法人表示，榮剛公司治理到位，產銷走在正軌，加上全球地緣政治的張力並未有效化解，榮剛的特殊鋼產品需求源源不絕，具有中長期利基。

榮剛指出，根據波音空中巴士（Airbus）最新數據，截至今年第2季末，波音淨接單與交機量較2024年同期表現亮眼。

另一方面，歐洲空中巴士航機的積壓訂單同樣維持在歷史高檔，顯示產能利用率持續滿載、需求熱度不減，而且能源及油氣產業需求同樣延續穩定態勢，為榮剛營運提供持久支撐。

榮剛強調，近期經營環境上仍面臨不確定因素挑戰，但榮剛具備持續獲利與抗波動能力，將審慎應對外部變數，積極掌握市場機會。

廣運與台達電強強聯手 既競且合

廣運（6125）與台達電近年來在AI趨勢下，各自發展機器人與液冷領域商機。2019年廣運出售中壢工業區土地及廠房給台達電...

AI基建客製化需求升溫 伺服器鏈八強 高盛捧

高盛證券於最新報告中指出，客製化為AI基礎建設的關鍵趨勢。其中主因客製化將符合客戶需求、優化成本，並降低依賴單一供應商的...

昶昕越南廠明年Q1試產

昶昕（8438）總經理陳彥亨表示，今年上半年前段（蝕刻液）訂單不錯，下半年則是後段（金屬回收再利用）產品訂單需求旺。昶昕...

溢泰搶北美出遊旺季商機

溢泰迎北美出遊旺季，營運同步走強。車載裝備大廠溢泰（7818）將可望隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、...

聯友出貨熱 成長力道強

聯友（7610）鎢酸鈉出貨暢旺及國際報價上漲，加上新品電池級硫酸鈷開始出貨，提升上半年動能，下半年不僅鎢酸鈉出貨量及平均...

