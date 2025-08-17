昶昕越南廠明年Q1試產

昶昕（8438）總經理陳彥亨表示，今年上半年前段（蝕刻液）訂單不錯，下半年則是後段（金屬回收再利用）產品訂單需求旺。昶昕越南廠今年第4季將完成機台設備裝機，規劃2026年首季導入試量產。

昶昕屬特用化學品製造與金屬回收再利用業者，因應AI產品對電子線路蝕刻精密需求提升，優化AI用電路板特用化學品的開發，打造東南亞供貨體系，在越南外，將布局泰國市場，考慮由華帶廠供貨，跟進客戶全球化布局。

昶昕今年第2季合併營收9.32億元，季增7.6％，年增1.6%。受匯損影響，單季毛利率12.7%，分別季減0.72及年減2.5個百分點。稅後純益1051.9萬元，季減69.1%，年減80.4%。累計上半年合併營收17.98億元，年增11.3%。毛利率13.05%，年減1.27個百分點。稅後純益4458.2萬元，年減43.5%；每股稅後純益0.64元。

陳彥亨表示，AI浪潮加上全球供應鏈裂解與重組發酵，為滿足客戶在AI主流產業與運用布局，將提供高精密線路成型蝕刻特用化學品，提供金屬資源性廢液回收再生服務平台。他指出，供應鏈重組原先是因應中國+1的趨勢，如今則是需考量輸美關稅議題。未來不排除將海外生產原料，回台加工再出售的營運模式。

昶昕主要產品包括特用化學品、資源回收再生等綠色產品及設備。是台灣唯一同時兼具蝕刻液／剝錫液生產能力，並擁有政府核發可清處理（回收廢液）執照的廠商，具產業競爭優勢。昶昕回收液再製品當中的硫酸銅產品在台灣生產，並透過貿易商銷售予澳洲鋅礦場；氧化銅則在中國大陸生產及銷售予當地銅礦冶煉廠。