華碩公布第2季財報後 法人估第3季 EPS 11.8元、全年50.1元

華碩（2357）在CSP大單湧入中，分析師表示，儘管獲利率下滑，但第2季每股獲利（EPS）13.2元，仍優於市場預期，品牌毛利率與營利率季減至12.4%、3.4%，上半年EPS年增31%至30.42元。

分析師指出，展望第3季營運，系統營收季增5~10%，動能為電競PC需求強勁；零組件與伺服器營收展望季持平；儘管HGX伺服器營收因上季基期較高而季減，但隨GB200機櫃放量，整體伺服器營收仍將維持上季水準。兩大業務展望符合預期，預估第3季品牌營收季增4% ，但因匯率等因素影響，單季EPS約11.8元。

展望2025年，伺服器營收比重有望達15%以上，且第2季至第4季伺服器營收比重皆將超過15%；華碩第3季末開始出貨GB300機櫃與B300伺服器，並於第4季開始放量。此外，華碩成功拓展更多歐美CSP客戶，優於市場預期。

其他業務方面，華碩展望下半年全球PC出貨量將低於上半年，但隨電競機種增加推升ASP、新款遊戲掌機上市，將帶動系統營收成長優於整體出貨量成長；此外，預期匯率不利持續影響第3季營利率，但第4季後，匯率與關稅影響降低，有望帶動品牌營利率回升至4~5%。反映匯率影響，預估全年EPS為50.1元，年增19%。