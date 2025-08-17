快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

華碩公布第2季財報後 法人估第3季 EPS 11.8元、全年50.1元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

華碩（2357）在CSP大單湧入中，分析師表示，儘管獲利率下滑，但第2季每股獲利（EPS）13.2元，仍優於市場預期，品牌毛利率與營利率季減至12.4%、3.4%，上半年EPS年增31%至30.42元。

分析師指出，展望第3季營運，系統營收季增5~10%，動能為電競PC需求強勁；零組件與伺服器營收展望季持平；儘管HGX伺服器營收因上季基期較高而季減，但隨GB200機櫃放量，整體伺服器營收仍將維持上季水準。兩大業務展望符合預期，預估第3季品牌營收季增4% ，但因匯率等因素影響，單季EPS約11.8元。

展望2025年，伺服器營收比重有望達15%以上，且第2季至第4季伺服器營收比重皆將超過15%；華碩第3季末開始出貨GB300機櫃與B300伺服器，並於第4季開始放量。此外，華碩成功拓展更多歐美CSP客戶，優於市場預期。

其他業務方面，華碩展望下半年全球PC出貨量將低於上半年，但隨電競機種增加推升ASP、新款遊戲掌機上市，將帶動系統營收成長優於整體出貨量成長；此外，預期匯率不利持續影響第3季營利率，但第4季後，匯率與關稅影響降低，有望帶動品牌營利率回升至4~5%。反映匯率影響，預估全年EPS為50.1元，年增19%。

營收 伺服器

延伸閱讀

華碩法說會／AI、電競雙箭成長 GB300伺服器攻入歐美 CSP 客戶

華碩迎量子時代！金慶柏：資安密碼長度應15碼 將導入後量子加密

宏碁、華碩、仁寶 搶進印度

全民權證／華碩 挑價內外10%

相關新聞

佳世達看第4季...變數多

佳世達（2352）董事長陳其宏昨（14）日於法說會指出，因應關稅風險，已於第2季提前出貨，因此預估本季營收較上季持平或略...

圓展出貨放量 2025年全年拚轉盈

圓展（3669）昨（14）日舉行法說會，總經理郭昱廷表示，受惠教育科技預算推遲，加上醫療ODM訂單及視訊及專業影音（Pr...

技嘉第2季毛利率 失守一成大關

技嘉（2376）昨（14）日公布第2季財報，單季毛利率失守一成大關、降至9.42%，遠不如首季的12.89%，並下探十季...

大立光給力 開盤秒填息

大立光（3008）昨（14）日除息，每股配發現金股利28元，除息參考價2,390元，早盤以2,410元開出後上攻，隨即秒...

智邦 上半年蟬聯網通獲利王

網通族群上半年財報陸續公布，網通大廠智邦（2345）以每股純益18.18元蟬聯獲利王；璟德處分資產貢獻，每股7.1元居次...

鴻海最賺Q2 EPS 3.19元

鴻海昨（14）日公布第2季稅後純益443.61億元，為歷年最旺的第2季，季增5%，年增27%，每股純益3.19元；上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。