海華7月 EPS 0.37元 獲外資青睞

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

無線模組廠海華（3694）昨（15）日應證交所要求公布獲利，7月每股純益0.37元，年增11%，累計前七月每股純益2.21元。第3季進入傳統旺季，看好筆電，遊戲機、白色家電均有不錯需求。

海華上半年獲利亮眼，搭上AI熱潮，近期吸引外資買盤進駐，連續買超七個交易日，買超8,407張，股價連日走揚，昨日上漲0.5元，收87.1元，五個交易日上漲逾四成。

海華7月營收10.77億元，月增2.3%，年增24%，稅前盈餘0.57億元，稅後純益0.56萬元，年增11.5%，每股純益0.37元，累計前七月營收65.35億元，年增23%，創歷史同期新高，每股純益2.21元。

