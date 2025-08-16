台光電7月每股賺4.05元

PCB族群近期股價狂飆，銅箔基板廠商台光電（2383）、PCB上游玻纖一貫廠商富喬昨日依照主管機關規定公告自結數字。台光電昨（15）日公告自結7月單月每股賺4.05元，富喬公告自結7月每股純益為0.15元，由虧轉盈。

台光電公告自結7月單月稅前盈餘18.39億元，年增70.5%，單月淨利14.25億元，年增69.3%，單月每股純益為4.05元。

台光電先前公布7月營收83.72億元，再創新高，月增4.2%，年增44.8%，受惠AI伺服器成長力道。

台光電累計前七月營收525.6億元，年增53.9%，同創新高。

法人分析，大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也從400Gb、800Gb升等到1.6Tb，銅箔基板材料從M7、M8提高到M9，持續帶來新商機。