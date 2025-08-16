快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

麗臺轉型 將秀新技術

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導

台灣科技業者積極跨足AI機器人、自動化生產等業務，板卡廠麗臺（2465）轉型AI業務，下周將在自動化展覽中展出新技術，包括五面檢測AI視覺辨識、地端AI Agent智慧管理及數位孿生模擬訓練。看好RTX 50系列GPU陸續到貨，加上輝達（NVIDIA）H20晶片重回中國大陸AI伺服器市場，法人預估麗臺下半年業績動能將優於上半年。

「2025台北國際自動化工業大展」、「2025台灣機器人與智慧自動化展」都在下周三（20日）開展，麗臺將展出結合自研AIDMS AI開發管理平台。

吳嘉昭傳產科技雙棲 將扮台塑企業轉型靈魂人物

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

紐時：川普介入企業營運 已成「全球晶片業總司令」

新聞評論／美要求晶片業分潤換銷中 是變通還是破口？

