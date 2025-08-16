快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

虹堡將力守毛利率

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

POS終端機支付方案業者虹堡（5258）今年上半年營運受匯率波動及信用減損影響，今年第2季獲利大減逾九成。展望後市，法人預估，虹堡下半年營收可望優於上半年，毛利率維持第2季水準，全年度毛利率可望維持在在32-35%區間。

虹堡今年第2季受到新台幣升值影響，業外虧損1.04億元，加上本業衰退，稅後純益降至187萬元，季比、年比皆衰退逾九成，單季每股純益（EPS）0.02元；累計今年上半年稅後純益3,296萬元、年減90.15%，EPS達0.3元。

虹堡指出，公司第2季業績表現佳，成本控管持續改善，毛利率穩健，但匯率波動較大，台幣升值1%預估影響0.1個百分點，毛利率受產品、區域差異較大，北美、日本、西北歐市場毛利較佳。

