仁寶（2324）搶攻美國伺服器商機，近期斥資3億美元（約新台幣90億元）擴大投資美國，昨（15）日宣布參加2025美國台灣形象展，展示新一代AI伺服器系列產品，仁寶指出，新平台專為應對AI訓練、推論與高效能運算（HPC）等日益增長的運算需求所設計。

仁寶本次將展出核心系統包含高密度AI伺服器SG720-2A及AI平台SX420-2A，SG720-2A採用超微（AMD）Instinct MI350平台，專為大規模AI模型訓練、推論及HPC應用而打造。SX420-2A則為全新旗艦級AI伺服器，採用輝達（NVIDIA）MGX模組化架構設計，專為AI推論、圖形渲染、影像處理與HPC等高效能運算應用而打造。

仁寶積極布局美國資料中心市場，12日才宣布美國投資案，增資美國子公司Compal Americas （US） Inc.的2億2,500萬美元，以及新設美國子公司7,500萬美元，強化仁寶在北美市場的營運布局與競爭力。

仁寶表示，北美投資3億美元以伺服器業務為主，建置L10、L11產能，將涵蓋美國及墨西哥據點，規劃2026年上半年量產，少部分產能將用於生產車用電子和筆記型電腦。

展望後市，仁寶總經理伯納多羅先前指出，下半年營運會略優於上半年。至於本季，伯納多羅指出，伺服器業務已切入Tier 2雲端服務供應商（CSP）供應鏈，提供包括液冷、浸沒式冷卻等伺服器產品。

仁寶預計，今年第3季PC出貨量將季增低個位數（約1%至3%），非PC業務有望季增高個位數（約7%至9%）；2025年非PC營收目標年增20%。