中華電 搶AI算力商機

中華電信（2412）搶進AI算力商機，昨（15）日推出「hicloud AI算力雲」GPU雲端租賃服務，提供輝達（NVIDIA）GPU雲端算力資源，最低1小時即可起租。

大型CSP（雲端服務營運商）斥資數百億美元，自建AI資料中心，大型企業也投入自建AI資料中心，中小企業自建AI算力門檻太高，電信業者及AI資料中心等業者以算力租賃方式，降低中小企業跨入AI應用門檻，是近期雲端服務業者積極發展的商業趨勢。

有別於市場上需一次性承租整台伺服器（8顆GPU）的高門檻，中華電信「hicloud AI算力雲」將單顆GPU劃分為獨立切片組合，各切片具備專屬的運算核心、記憶體與快取，搭配中華電信自主研發的「AI算力平台」，協助企業快速部署AI訓練與推論環境，加速智慧應用轉型與落地。

中華電信「hicloud AI算力雲」以PaaS（Platform as a Service）型態提供服務。開發人員無需設定與安裝繁雜的底層系統，僅需透過網頁介面就可完成模型訓練、推論、專案管理與團隊協作等操作。有效降低開發團隊的技術門檻與溝通成本，加速AI模型的開發時程。

考量AI模型快速迭代與專案需求， 中華電信相關服務採「小時計費」彈性租期設計，最低1小時即可起租，以親民價格降低申租門檻。

中華電信AI服務上，擁有網路基礎建設，並經營AI算力運營商，結合光速加密安全網路、提供 GpuaaS（GPU即服務），透過AI Factory 加速AI技術落地應用，涵蓋AIDC算力雲、各式模型的開發平台，聚焦不同行業AI應用解方賦能產業、推動轉型升級。