經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

安控大廠晶睿（3454）昨（15）日召開線上法說會，總經理廖禎祺表示，因應關稅等變數，本季將啟動漲價，依機種、客戶、專案及產區通盤考量；下半年積極推廣AI新品，加上VORTEX 的全新AI應用AI-Hub本季正式上線，預期有助於提高毛利率。下半年因關稅變數，代工客戶訂單能見度不長，將審慎因應。

晶睿上半年來自品牌及代工客戶營收占比約35比65。第2季營收20.6億元，季增4.5%，年增22.7%。因新台幣匯率強升以及關稅因素，轉至泰國生產增加衍生費用，加上庫存備抵損失1.6億元，以及業外轉投資重評價，單季意外轉虧，稅後淨損7,124萬元，每股淨損0.82元，為單季新低，毛利率降至25.11%，為八季來低點。

晶睿今年上半年稅後淨損1,508萬元，每股淨損0.17元。廖禎祺表示，針對市場波動已啟動應變計畫，包括持續降低成本，本季推動漲價計畫，提高庫存周轉以降低匯率衝擊，節省營運費用，提高生產力及財務績效。持續衝刺主要美國市場營收表現，密切注意利率、通膨和台幣對美元的匯率走向。

安控產業走向智慧雲端趨勢，晶睿在兩年多前推出AI智慧雲端安防平台VORTEX，累計已有上萬台攝影機連線，年增七倍，市場涵蓋台灣、美國、紐澳、德國及英國，上季推出全新AI應用AI-Hub，為亞洲首創整合視覺語言模型的自然語言搜尋，AI-Hub服務預計本季啟用。

廖禎祺表示，晶睿積極推動AI及雲服務落地，並鎖定智慧城市、智慧交通、智慧工廠等垂直應用，隨AI新品推出，除貢獻營收，亦有助於提升毛利率，ODM客戶因關稅變數，及大環境不確定性，目前下半年能見度不長。

