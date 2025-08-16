快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

岱宇轉型升級 衝智慧健身

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）轉型升級再進一步，昨（15）日宣布，旗下商用健身器材品牌Spirit Fitness，與全球智慧健身與健康科技領導品牌EGYM建立全新的策略合作夥伴關係，為商用健身市場帶來全新的整合。

此次合作，將在Spirit品牌1000系列的心肺訓練設備導入EGYM有氧系統，使用者可透過RFID（無線射頻識別）登入，實現將運動狀況跨設備、跨平台無縫串接，為使用者與健身業者打造更智慧、完整的訓練體驗，而當Spirit 1000系列產品融入EGYM生態系後，除了EGYM使用者可輕鬆存取個人化的運動數據，健身房業者也能有效提升與會員的互動，並清楚掌握全館的活動趨勢與狀態分布。

岱宇強調，此次合作邁出關鍵一步，推動「真正智能健身體驗」的實現，不僅降低使用門檻、提升運動動力，還為健身房與會員提供實用的洞察數據，同時回應現今健身市場對開放平台與無縫數位體驗日益增長的需求。

延伸閱讀

生過孩子還是不知道懷孕 英國45歲媽度假時廁所產子

孫藝真新作闖威尼斯競賽 健身房露背肌線條網讚爆

Ozone清邁寫真熱過頭 佳辰首露二頭肌 文廷現場健身

「我的人生不設限」 51歲美容師接受職訓後投身健身領域

相關新聞

亞德客2025年上半年 EPS 19.86元

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（15）日公布上半年合併財報，合併營收170.48億元、年增9%，營業毛利76.9...

聯嘉組織重整 強化雙引擎

LED車燈模組業者聯嘉近期組織重整，設立聯嘉光電投控（3717）昨（15）日正式掛牌上市。法人看好未來多元化布局，預期2...

東哥海外參展 爭取新單

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（15）日舉行法說會，目前在手訂單排到2026年，9月起將陸續參加美國西雅圖船展、羅德岱...

岱宇轉型升級 衝智慧健身

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）轉型升級再進一步，昨（15）日宣布，旗下商用健身器材品牌Spirit Fitness...

美時：匯率影響2025年下半年營收

製藥龍頭美時（1795）昨（15）日召開法說會，美時表示，將持續透過研發新產品線、加強海外布局等策略提高營運效率。但匯率...

羅麗芬推新品 兩岸搶市

羅麗芬-KY（6666）昨（15）日參加台北國際美容展，公司表示，將於今年第4季推出第三款新品，並於明再增加三款，完成共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。