鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

鴻海（2317）第2季營收與獲利表現優於預期，股價15日站回200元大關並收漲3.7%至207元。摩根士丹利（大摩）、與麥格理證券紛紛出具最新報告，並同步調升目標價，分別上修至250元、270元，皆維持「優於大盤」評等，也預期第4季將持續逐季成長，後市可期。

自鴻海法說會、與營收成績單出爐後，大摩看好鴻海下半年至2026年的AI伺服器業務成長動能，將目標價由220元上調至250元，調幅13.6%，並重申「優於大盤」評等。

展望第3季，大摩分析，鴻海AI伺服器相關業務在今年第3季預計年增超過170%，延續第2季的60%年增表現；機架出貨量預估季增達300%。

事實上，訂單顯示第4季營收仍將續揚，美國產能擴張亦同步推進，以因應2026年需求高峰。值得注意的是，依大摩修正後預估，2026年本益比為12.6倍，低於AI供應鏈同業的12至25倍區間，具相對投資吸引力。

麥格理則預期，8至9月AI機架出貨將大幅成長，推動第3季營收季增35%至40%；2025年GB機架出貨量將達21,000台，貢獻2025年總營收的23%。

值得注意的是，麥格理上調2025至2027年每股稅後盈餘（EPS）預估，幅度分別為8%、24%及25%，主要反映輝達（NVIDIA）伺服器機架出貨預期提升及毛利率略為改善。因此，目標價由202元大升至270元，調幅33.7%，重申「優於大盤」評等。

另外，鴻海預計出售俄亥俄州廠房與設備，將原規劃電動車產線轉型為AI伺服器工廠，積極布局美國AI產能。麥格理指出，鎖定相關AI專案商機，並透過投資東元（1504）強化模組化資料中心能力，藉此加速伺服器機架部署，提升整體附加價值。

智慧型手機與PC展望上，麥格理補充，鴻海小幅上調2025年PC與平板成長預期，反映第3季需求回溫，但同步下修智慧型手機部門預估。整體而言，兩大產品線2025年仍將呈現年減，下半年年增率恐轉為負值，仍需留意。