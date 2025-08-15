快訊

海華公布7月自結每股純益0.37元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線模組廠海華（3694）15日應證交所要求公布獲利，7月每股純益0.37元，年增11%，累計前七月每股純益2.21元。

近期海華受惠獲利亮眼，加上搭上AI熱潮，搶進無人機、機器人等應用，吸引外資買盤進駐，推升股價連日走揚，股價自8月8日62.1元起漲，15日上漲0.5元，收87.1元，五個交易日上漲逾四成。

海華公告指出，因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

海華公告7月營收10.77億元，月增2.3%，年增24%；稅前盈餘5,700萬元，年增13.88%；稅後純益5,600萬元，年增11.5%，每股純益0.37元。

累計海華上半年營收54.66億元，年增22.8%；毛利率14.5%，優於去年同期14.16%；營業利益2.59億元，年增77%；稅後純益2.8億元，年增53.88%，每股純益1.84元。

海華累計前七月營收65.35億元，年增23%，創歷史同期新高，累計前7月每股純益則為2.21元。

營收 每股純益

