晶睿法說會／將啟動漲價應對關稅 下半年推動AI新品助力提高毛利率

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控大廠晶睿（3454）15日召開線上法說會，總經理廖禎祺表示，因應關稅等變數，本季將啟動漲價，依機種、客戶、專案及產區通盤考量，下半年將積極推廣AI新品，加上VORTEX 的全新AI應用AI-Hub本季正式上線，預期有助於提高毛利率，至於代工客戶下半年因關稅變數，訂單能見度不長，將審慎因應。

晶睿上半年來自品牌及代工客戶營收占比約35比65。晶睿今年第2季營收20.6億元，年增22.7%、 季增4.5%，不過，受新台幣匯率強升，且因應關稅，降低生產成本，快速轉至泰國生產，衍生費用增加，加上庫存備抵損失1.6億元，以及業外轉投資重評價，單季意外轉虧，稅後淨損7,124萬元，每股淨損0.82元，為單季新低，毛利率降至25.11%，為八季來低點。

晶睿累計今年上半年稅後淨損1,508萬元，每股淨損0.17元。廖禎祺表示，針對市場波動，晶睿已啟動應變計畫，包括持續降低成本，並在本季推動漲價計畫，此外，精進營運能力，提高庫存周轉以降低匯率衝擊，節省營運費用，提高生產力及財務績效。同時，將持續衝刺主要美國市場營收表現，並密切注意利率、通膨和台幣對美元的匯率走向，以降低對業務和獲利的影響。

因應安控產業走向智慧雲端趨勢，晶睿在兩年多年推出AI智慧雲端安防平台VORTEX，晶睿表示，目前累計已有上萬台攝影機連線，年增7倍，市場擴及台灣、美國、紐澳、德國及英國，晶睿在上季推出全新AI應用AI-Hub，為亞洲首創整合視覺語言模型的自然語言搜尋，預計AI-Hub服務本季啟用。

AI 晶睿 台幣匯率

