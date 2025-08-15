快訊

揚智早盤股價漲逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
揚智董事長凃俊光。聯合報系資料庫
IC設計揚智（3041）股價於早盤漲逾半根停板，最高衝至29元。

揚智獲大宇資訊集團入主後，積極扭轉虧損局面，大宇資訊董事長凃俊光身兼揚智董座，他先前表示，希望今年揚智能先止損，明年進一步朝向轉虧為盈目標。揚智總經理連建欽也提到，希望今年下半年就先見到單月獲利。

揚智累計前七月合併營收為6.25億元，年減33.6％，到今年第2季為止，已連11季處於虧損局面。除了耕耘多年的機上盒晶片業務，該公司也積極跨足特殊應用IC（ASIC）設計服務。

揚智從去年開始發展ASIC業務，預計今年會認列部分相關業績。該公司指出，目前可以承接來自東南亞或第三世界等地區客戶約百萬美元等級的案件，不需要太先進的製程，大多是多媒體應用。目前已有4顆ASIC案件進行中，另外還有3個案件正洽談中，有一個案件將會於今年量產。

在揚智的ASIC客戶群中，現階段台灣客戶約占一半，另外也有東南亞與歐洲客戶。該公司希望明年ASIC業務可以占約25％營收，將是明年重要的發展方向之一。

