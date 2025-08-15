宏達電 AI 眼鏡亮相 飆漲停46.95元、逾7900張排隊等買 集團股同慶

宏達電（2498）正式發表全新 AI 眼鏡 VIVE Eagle，100%台灣製造， 且全球首發市場也在台灣，預計9月1日開賣；15日股價以45.85元開高後急速飆上漲停46.95元鎖死，排隊買單超過7,900張， 集團股立衛（5344）、建達（6118）也亮燈漲停，全達（8068）漲幅逾6%， 威盛（2388）漲幅逾1%。

宏達電全新 AI 眼鏡 VIVE Eagle亮相，台灣製造並於全球首發，以極簡時尚設計結合多元 AI 功能，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI 助理、智慧拍攝等智慧生活功能融入鏡框中，讓智慧科技不再侷限於螢幕與雙手，為日常穿戴注入嶄新想像。

宏達電表示，將攜手台灣大哥大與 2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務，讓智慧穿戴自然融入日常生活；VIVE Eagle售價15,600元起，預計9月1日開賣。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，「 HTC 自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。隨著 AI、XR、雲端服務與穿戴式裝置的進步，為人機互動帶來全新可能。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，也展現 HTC 持續以科技之美，啟動人們與世界的全新對話」。

黃昭穎指出，VIVE Eagle智慧眼鏡可望成為「HTC史上銷量最佳的VIVE裝置」，最快年底進軍海外市場；台灣大為VIVE Eagle電信通路獨家合作夥伴，台灣大個人用戶事業商務長林東閔看好短期內可望賣出上萬副。

宏達電15日以45.85元開高， 股價急飆上漲停46.95元鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,900張，集團股也同慶，立衛、建達都衝上漲停，威盛盤中漲幅逾1%，全達漲幅逾6%。