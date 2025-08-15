旺矽公布Q2財報 法人估今、明年營收成長均逾二成

旺矽（6223）受惠客戶需求帶動，第2季代表本業的營業利益再創新高，單季稅後純益6.2億元，季減13.2%、年增15.6%；法人機構表示，在美系客戶AI ASIC需求帶動下，預期今、明年營收幅度均將逾二成。

分析師表示，旺矽上半年營收年增38%，歸功於電競GPU探針卡出貨強勁，預估下半年營收可維持上半年的高水準，係由網通IC、AI ASIC專案及設備挹注動能。

長期而言，預估旺矽今、明年VPC營收皆將年增40~50%，主要係因旺矽為美系設計服務業者垂直探針卡的獨家供應商，大幅受惠於美系客戶AI ASIC需求，此外，網通IC及全球GPU領導業者的電競GPU皆挹注VPC成長動能。

VPC占公司整體營收逾50%，預估其強勁成長將帶動整體營收於今、明年分別年增24.6%及29.5%。至於Trainium 3探針卡訂單，因競爭對手品質問題，加上目前工程卡訂單狀況，預期旺矽在此專案仍將鞏固高市占率。

此外，隨著I/O密度提高，部分ASIC項目將開始採用MEMS探針卡方案，尤以Trainium 3及Maia 300需求量最為可觀。為因應客戶的強勁需求，旺矽預計於2025年底擴張MEMS月產能65%至100萬針，並有望於2026年進一步擴產100%。而MEMS探針卡平均售價較傳統VPC探針卡高20-25%，其營收比重提升將激勵旺矽毛利率。

預估MEMS營收比重將由2024年的6.7%提升至2025年的9%，於2026年進一步提升至20.5%，並帶動公司毛利率於今、明年分別年增至57.1%及58.5%。