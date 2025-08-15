金寶財報／第2季繳「雙率雙升」不畏匯損 上半年每股賺0.55元

老牌電子大廠金寶（2312）14日公布第2季稅後純益為2.93億元，年減35%，每股純益0.2元；前兩季稅後純益8.18億元，年減8.07%，每股純益0.55元。而根據金寶財報數據顯示，其近二季毛利率自6.41%成長為6.51%，重返成長態勢，近二季營益率也自2.46%上升至2.89%，繳出「雙率雙升」的佳績，可見其本業表現也正在逐步提升，整體表現相當出色。

根據金寶第2季財報顯示，單季營收為374.15億元，季減10.78%，年減6.64%；毛利率6.51%，季增0.1個百分點，年減0.08個百分點；營益率2.89%，季增0.43個百分點，年增0.02個百分點；稅後純益2.94億元，季減44.08%，年減35%，每股純益0.2元。上半年合併營收達793.52億元，年增8.74%；毛利率6.45%，年減0.14個百分點；營益率2.66%，年減0.22個百分點。

根據財報資料顯示，金寶近二季毛利率表現以及近二季營益率，皆呈現上升態勢，而公司近二季稅後淨利率，則從1.69%略微下降至0.93%，而市場法人則透露，金寶本季主要是受到「稅額」和「匯損」2項因素的影響，才導致稅後淨利率比第1季低，而第2季比第1季營收少了47.55億元，則有可能是受到近年陸續處分不賺錢的事業所致。

對此，市場法人則認為，這是金寶團隊持續衝刺公司營運「精簡化」的結果，而他也解釋，金寶本季繳出的毛利率表現，以及營益率表現呈現「雙率雙升」，若單看本季的營益率則相較第1季增加了0.43%，由金寶最新的財報表現中，已繳出多項亮眼成果，不僅團隊持續看好各產品線的未來發展，外界也對其未來的發展保持信心，並保持樂觀的態度來看待。