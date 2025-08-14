艾笛森法說會／車用訂單穩健 揚州子公司減資助攻新布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

艾笛森（3591）14日法說會指出，第2季因新台幣大幅升值產生匯兌損失，導致單季轉虧。展望下半年，公司將持續深耕車用與利基型照明市場，並透過揚州子公司減資，將資金回流母公司以利未來新布局。

艾笛森表示，雖然全球市場受關稅與匯率影響，客戶下單趨於保守，但車用產品因屬認證訂單，出貨進度仍符合預期。台灣廠區將以北美市場為主，揚州廠則深耕大陸市場，公司同時也將持續尋找照明市場中的利基型客戶與區域，包括台灣、歐洲及中南美洲等地。

艾笛森進一步強調，公司持續朝向LED EMS廠轉型，積極從LED元件供應商邁向模組及成品市場，以期與終端消費者建立更緊密的連結。

在產品組合方面，目前營收比重中，車用產品占43%、照明產品占53%，傳感器元件占4%。尤其在車用產品部分，第2季元件、模組、成品占比分別為13%、49%、38%，其中車用成品雖受匯率影響小幅下滑，但出貨動能仍屬穩健。

財報部分，艾笛森說明第2季營收為6.14億元，季增7.2%。第2季毛利率為21.9%，季減1.2個百分點。營業費用為1.22億元，主要因研發投入增加及限制員工權益新股費用化認列所致。受惠於新台幣在第2季從33.2兌美元升值至29.2，產生高達3,730萬元的匯兌損失，導致稅後淨損1,715.6萬元，每股稅後虧損0.12元。

累計今年上半年營收為11.87億元，年減約2,100萬元，主要受匯率影響。上半年毛利率為22.5%，較去年同期下降約3個百分點。上半年稅後淨利為38.5萬元，歸屬母公司業主淨損為443萬元。

針對未來布局，艾笛森指出，為因應大陸地區持續降息導致利率走跌，公司希望將資源回到母公司以利後續資產規劃及布局，因此董事會已決議通過揚州子公司辦理600萬美元減資案。此外，公司位於中壢的新廠辦交屋時間將較原先預期延後約一季，但目前對營運影響不大。

艾笛森 新台幣

延伸閱讀

泰谷財報／受匯損拖累 第2季由盈轉虧、上半年每股淨損1.22元

民用卡車發射地獄火飛彈 專家：非對稱建軍的進步

微星整合輝達技術 打造AMR與AI創新應用、推動智慧製造升級

晶瑞光旗下NBG與NBPF濾光片兩大業務動能熱轉

相關新聞

大立光除息28元、早盤秒填息 8月業績看更旺

大立光（3008）14日除息，每股配發現金股利28元，除息參考價2,390元，一早開盤以2,410元開出後上攻，隨即秒填...

佳世達法說會／董事長陳其宏：第4季展望混沌未明 下半年獲利變數多

佳世達（2352）14日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏指出，因應關稅風險，公司於第2季已有提前出貨，因此預估第...

鴻海財報／第2季每股賺3.19元創同期新高 今年全年將強勁成長

鴻海（2317）14日公布第2季稅後純益443.61億元，季增5%，年增27%，創同期新高；第2季每股稅後純益（EPS）...

穎崴上半年EPS 22.97元創新高 持續搶食 AI 商機

穎崴（6515）累計上半年每股稅後純益EPS為22.97元，為歷年同期新高，該公司提到，根據WSTS，受到AI、先進製程...

大立光除息亮眼 開盤40秒就衝達2425元完成填息

大立光（3008）今年上半年配發28元現金股利，14日除息， 早盤以2,410元開出後， 只用了40秒就完成填息， 股價...

Gogolook 三業務持續擴張

信任科技服務商Gogolook（6902）昨（13）日召開第2季法人說明會，共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，連續兩季達成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。