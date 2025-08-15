鴻海最賺Q2 EPS 3.19元

鴻海（2317）昨（14）日公布第2季稅後純益443.61億元，為歷年最旺的第2季，季增5%，年增27%，每股純益3.19元；上半年稅後純益865億元，年增52％，每股純益6.23元。

展望第3季，鴻海表示，已進入傳統旺季，預期營運將逐漸加溫，整體而言，第3季會較上季與去年同期顯著成長。2025全年得益於AI伺服器需求強勁、量產穩定，維持顯著成長的展望不變。

資本支出方面，鴻海集團財務長黃德才表示，持續擴大AI伺服器產能及垂直整合，今年上半年資本支出798億元，年增逾25%，維持全年成長20%以上的目標。至於2026年，由於雲端產業還在快速提升，區域生產仍方興未艾，鴻海會在美國等地持續部署，依照客戶的需求，持續進行。

鴻海第2季毛利率、營益率及淨利率分別為6.33%、3.16%、2.47％，相較去年同期6.42%、2.88%、2.26％，呈現「三率兩升」。

鴻海上半年毛利率、營益率及淨利率分別為6.23%、3%、2.52％，相較去年同期6.37%、2.83%、1.98％，也是「三率兩升」。