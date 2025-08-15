鴻海進擊 AI營收爆發 輪值CEO楊秋瑾預告本季激增逾1.7倍

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海AI業務大爆發。聯合報系資料照
鴻海AI業務大爆發。聯合報系資料照

鴻海（2317）AI業務大爆發，輪值CEO楊秋瑾昨（14）日於法說會預告，本季AI伺服器業務強勁成長，機櫃出貨將比上季大增三倍，相關營收年增率將由第2季的60%以上，激增至超過1.7倍，第4季續揚，明年還會更好。在AI訂單強勁與傳統旺季效應帶動下，本季整體營運將顯著成長。

相較於其他代工廠本季會有輝達GB200與GB300兩大平台新舊交替轉換期導致的產品空窗期並拖累營收，楊秋瑾透露，鴻海下一代AI伺服器機櫃生產已經準備好，不會遇到同業的問題，2025年AI伺服器營收將超過兆元。

鴻海法說會重點 圖／經濟日報提供
鴻海法說會重點 圖／經濟日報提供

鴻海昨天股價漲1元、收199.5元，隨法說會報喜，法人看好有助股價重返200元大關之上。

楊秋瑾強調，AI是推動鴻海業績成長的主要動能，鴻海第2季涵蓋AI業務的雲端網路產品營收占比達41%，首度超越消費智能產品（占比35%）。

楊秋瑾透露，鴻海第2季AI伺服器機櫃業務出現重大轉折與突破，因良率大幅提升，並透過自動化加速產能擴建，以滿足客戶需求，第3季出貨將季增高達300%，已經準備下一代AI伺服器機櫃的生產，良率提升更加順利，第3季一定強勁成長，第4季持續上揚，不會有空窗期，「安排的非常好」。

市占率方面，楊秋瑾說，鴻海一直都是主要客戶新產品共同開發夥伴，確保公司能參與下一代，甚至是下下一代新產品開發，「這些客戶每個階段的重要產品，我們都不會缺席」。而且每一次AI伺服器機櫃迭代，不論GPU伺服器或ASIC伺服器，都提供鴻海機會，可以取得新的客戶、新的訂單，預期鴻海在AI伺服器市占率將持續提升。

她強調，綜觀全球幾大雲端服務供應商（CSP）客戶持續擴大AI業務資本支出，市場反映出的訊號，印證AI不是一時的熱潮，而是一場真正的產業革命，是結構性、長期性的成長趨勢，預期市場對高效能算力的需求，還會持續升溫。

