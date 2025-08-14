金寶財報／業外匯損侵蝕、第2季每股純益0.2元 上半年獲利年減8%
金寶（2312）14日公告第2季財報，受新台幣強升衝擊，業外認列匯損12.81億元，單季獲利2.94億元，季減78.57%，年減35%，每股純益0.2元，上半年累計每股純益0.55元。
金寶第2季合併營收374.15億元，季減10.78%，年減6.64%；毛利率6.51%，季增0.1個百分點，年減0.08個百分點；營益率2.89%，季增0.43個百分點，年增0.02個百分點；稅後純益2.94億元，季減78.57%，年減35%，每股純益0.2元。
金寶上半年合併營收793.52億元，年增8.74%；毛利率6.45%，年減0.14個百分點；營益率2.66%，年減0.22個百分點；稅後純益8.19億元，年減8.07%，每股純益0.55元。
