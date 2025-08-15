崇越 樂觀2025年成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）昨（14）日法說會，外界關注景氣與營運，以及對等關稅半導體關稅等議題，董座潘重良提及，對等關稅還未完全明朗化，崇越美國已有布局，目前已和客戶達成協議客戶先吸收，未來是否成本分攤或價格協商仍要觀察。不過樂觀看待2025全年營收整體正成長。

此外，半導體關稅232條款細節尚未公告，會持續注意政策動態、匯率變化及客戶動向，並視情況調整應對策略。崇越並說明，美國對半導體耗材關稅課徵狀況：矽晶圓由日本出貨至美國，目前是豁免不課稅；光阻、石英有課稅，由客戶報關、吸收關稅。

潘重良說，今年上半年營收年成長26%；去年下半年營收基期較高，預估今年下半年月營收年成長會逐步趨緩。

崇越法說會前已公布財報，今年第2季合併營收創歷史新高達169.9億元，季增7.8%，年增23.2%；營業毛利19.9億元，年增3%；營業利益10.2億元，年增1.7%，毛利與淨利雙創同期新高。上半年每股純益9.69元。

崇越說明，上半年營業收入創同期新高達327.5億元，年增27.3%，顯示整體業務拓展及營運動能強勁。

