神基上半年EPS 4.24元 倫飛1.74元

強固電腦廠受惠產業需求回溫，神基（3005）、倫飛第2季營業利益分別寫下單季歷史新高及次高，其中神基強固電腦持續成長、綜合機構件業務續強，帶動今年第2季交出毛利率、營益率及淨利率「三率三升」，稅後純益14.02億元，季增14.2%、年增21.4%，歷史單季次高，每股純益2.26元。

神基第2季營收98.08億元，季增2.7%、年增13.4%，毛利率33.58%，季增2.48個百分點、年增0.88個百分點，營業利益17.67億元，季增24.3%、年增34.9%，營益率18%，季增3.13個百分點、年增2.87個百分點，淨利率14.3%，季增1.44個百分點、年增0.95個百分點。

累計神基上半年營收193.61億元、年增11.5%，毛利率33.36%、年增0.77個百分點，營業利益31.88億元、年增25.1%，營益率16.47%、年增1.79個百分點，淨利率13.58%、年增0.57個百分點，上半年稅後純益26.29億元、年增16.4%，每股純益4.24元。

展望後市，神基強固電腦業務持續看增，NB為主的綜合機構件業務上修展望，主要是因商務PC拉貨動能強勁及遊戲機訂單拉貨正向，預期到今年底應該有相當成長機會，汽車業務也從持平轉為個位數年增長。

神基董事長黃明漢先前指出，即使有新台幣升值影響，但神基對2025年營運很樂觀，全年營收維持8-12%年增長。

倫飛方面，今年第2季營業利益6,475萬元，季增55%、年增97%，單季歷史次高，惟在新台幣升值影響下業外虧損5,343萬元，導致稅後純益降至1,130萬元，季減81.3%、年減75.3%，單季每股純益0.28元；累計倫飛今年上半年稅後純益6,992萬元、年減5.7%，每股純益1.74元。