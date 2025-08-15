智邦 上半年蟬聯網通獲利王

網通族群上半年財報陸續公布，網通大廠智邦（2345）以每股純益18.18元蟬聯獲利王；璟德處分資產貢獻，每股7.1元居次；智易6.1元，普萊德4.03元，神準3.87元，擠進前五名。法人樂觀預估，智邦全年可望挑戰大賺四個股本，智易全年每股純益可望來到12至13元間。

智邦第2季有匯損17億元，但AI加持，訂單暢旺，單季每股純益9.01元，同期新高，歷史次高，累計上半年合併營收1,033.55億元，年增138.9%，毛利率18.82%，稅後純益101.59億元，年增110.6%，每股純益18.18元。

圖／經濟日報提供

法人表示，智邦AI加速器穩健成長，新一代產品將推升產品單價，加上800G網路交換器滲透率擴大，新產品開始出貨，打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，可望年底前出貨，推升第3季營收續創新高。內、外資法人也紛紛調高智邦目標價。

無線通訊整合元件與模組廠璟德雖受匯率影響，但受惠處分土地資產貢獻業外收益，第2季每股純益5.63元，單季新高，累計上半年每股純益7.1元，為網通獲利排行第二名，但下半年受匯率及關稅影響，展望看不清楚。

智易第2季匯損約0.9億元，每股純益3.02元，累計上半年毛利率15.21%，歸屬母公司業主淨利13.45億元，年增11.2%，每股純益6.1元，歷史同期新高。法人認為，智易匯損影響低於預期，毛利率、盈利率及淨利率三率三升，下半年歐洲光纖復甦及升級需求趨勢不變，能見度甚至看到2026年上半年，加上北美有線電視客戶新產品出貨，推升下半年及明年營運持續成長，全年每股純益上看12至13元。

網通品牌普萊德也受匯率影響，上半年每股純益4.03元，略低於去年同期4.2元，近年普萊德除看好AI網路高速運算與即時資料交換需求，更積極搶進AI資料中心，推出100G Edge AI資料中心交換器，並推出AIoT解決方案，積極布局智慧城市、製造、醫療及交通市場。

曾是網通每股獲利王的神準，今年受匯率影響，第2季每股純益1.29元，季減五成，累計上半年每股純益3.87元，較去年同期1.56元成長。