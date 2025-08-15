AES加碼越南 投資3.6億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）衝刺越南布局，昨（14）日代子公司Trend Power Technology Private Limited公告，斥資1,200萬美元（約新台幣3.6億元），新設Precision Technology Holding Limited公司。

AES表示，此次投資目的為長期投資。展望後市，該公司持續看好電池備援電力模組（BBU）成長動能，對第3季營運審慎樂觀，看好營收將優於第2季。

Trend Power Technology Private Limited為AES子公司，Precision Technology Holding Limited則為AES新設公司。

AES越南工廠設於北寧省，目前已經量產，生產項目涵蓋BBU及輕型電動車（LEV）。

越南 電池模組

